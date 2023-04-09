ВСУ обстреляли город в Запорожье из HIMARS

Об этом сообщили власти региона

Украинские войска открыли огонь из американских установок HIMARS по городу Пологи Запорожской области. Об этом в своём Telegram-канале сообщил врио главы региона Евгений Балицкий.

"Сегодня, в светлое Вербное воскресенье, вооруженные формирования Украины ударили по городу Пологи ракетами из РСЗО HIMARS", - написал он.

По информации властей, разрушены частные дома, есть один пострадавший. На месте работают сотрудники полиции, МЧС и экстренных служб города.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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