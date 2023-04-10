Авиация нанесла удар по радикалам на краснолиманском направлении

Успешно работают и тяжелые огнеметные системы "Солнцепек"

Российские войска продолжают громить украинские вооруженные формирования, передает "ТВ ЦентрЦ.

По последним данным, авиация нанесла удар по позициям радикалов на краснолиманском направлении. Уничтожены пункты временной дислокации и склады боеприпасов.

Работают по врагу и тяжелые огнеметные системы "Солнцепек". На донецком направлении российские ракетчики точно бьют по позициям двух механизированных бригад ВСУ.

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