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Авиация нанесла удар по радикалам на краснолиманском направлении

08:39
  • понедельник
  • 10 апреля 2023

Успешно работают и тяжелые огнеметные системы "Солнцепек"

Российские войска продолжают громить украинские вооруженные формирования, передает "ТВ ЦентрЦ.

По последним данным,  авиация нанесла удар по позициям радикалов на краснолиманском направлении. Уничтожены пункты временной дислокации и склады боеприпасов.

Работают по врагу и тяжелые огнеметные системы "Солнцепек". На донецком направлении российские ракетчики точно бьют по позициям двух механизированных бригад ВСУ.

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