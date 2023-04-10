"Грачи" поддерживают сухопутные войска в зоне СВО

Бронированные дозвуковые самолеты выполняют пуски ракет с предельно малых высот

Мощные удары по объектам радикалов нанесли штурмовики Су-25 Восточного военного округа, сообщило Минобороны.

По данным разведки, в результате вылета уничтожены укрепрайоны и военная техника националистов.

Бронированные дозвуковые самолеты выполнили пуски ракет с предельно малых высот. После атаки - маневр уклонения, отстрел тепловых ловушек и возвращение на аэродром базирования.

Технический персонал сразу начинает готовить машину к выполнению нового задания. "Грачи" оказывают поддержку сухопутным войскам круглосуточно и в любых метеоусловиях.

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