"Грачи" поддерживают сухопутные войска в зоне СВО

Бронированные дозвуковые самолеты выполняют пуски ракет с предельно малых высот
Мощные удары по объектам радикалов нанесли штурмовики Су-25 Восточного военного округа, сообщило Минобороны.
По данным разведки, в результате вылета уничтожены укрепрайоны и военная техника националистов.
Бронированные дозвуковые самолеты выполнили пуски ракет с предельно малых высот. После атаки - маневр уклонения, отстрел тепловых ловушек и возвращение на аэродром базирования.
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