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Артиллерийские подразделения ВДВ поразили оборонительные сооружения боевиков

08:37
  • понедельник
  • 10 апреля 2023

Позиции ВСУ обнаружили в ходе разведки с помощью беспилотников

Замаскированные оборонительные сооружения украинских боевиков уничтожили артиллерийские подразделения ВДВ в ходе огневой поддержки штурмовых отрядов десантников. Кадры боевой работы РСЗО "Град" опубликовало Минобороны.

Позиции радикалов обнаружили в ходе разведки с помощью беспилотников. Получив координаты, расчеты нанесли сокрушительный удар по пунктам управления, вооружению и технике противника. Потом - смена позиции, пополнение боезапаса и новая цель.

"Нам говорят номер цели - мы по ней работаем. То есть это по предназначению, конечно, и живая сила, и открыто расположенная техника. В основном мы сейчас используем осколочно-фугасные и зажигательные снаряды. Опять же они у нас тоже разные бывают, у каждого снаряда свои баллистические данные", - рассказывает командир взвода Иван.

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