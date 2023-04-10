В госпитале Вишневского провели уникальную операцию

Сейчас раненый находится в реанимации

Уникальную операцию провели медики в Центральном военно-клиническом госпитале имени Вишневского, сообщает "ТВ Центр".

С передовой поступил раненый сержант. По словам врачей, он попал под обстрел в зоне СВО. Вражеский снайпер бил прицельно, и пуля, пройдя между пластинами бронежилета, попала в сердце.

Спасали пациента в уникальной гибридной операционной, которая есть только в этом медучреждении. Операцию провел начальник центра кардиохирургии, а после сообщил некоторые подробности. Сейчас раненый находится в реанимации, его сердце работает нормально.

"Пуля прошла через левое легкое и поранила сумку перикарда, вонзилась в левый желудочек по задней стенке. Рядом проходили крупные сосуды, но пуля их не задела, и поэтому исход был такой благоприятный. Пациент остался жив, и сейчас после удаления этого инородного тела, конечно же, он будет восстановлен полностью и вернется к своим служебным обязанностям", - сообщил Александр Лищук, начальник центра кардиохирургии Центрального военно-клинического госпиталя имени Вишневского.

Как отметили в учреждении, врачам и их коллегам, которые работают на передовой и в Донецке, уже известны более 100 подобных случаев. Благодаря хорошей организации сложнейшие операции проводятся в кратчайшие сроки, и это дает нашим военнослужащим при ранении сердца шанс выжить.

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