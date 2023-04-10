Минобороны представило новых героев СВО

Майор Сергей Богатырёв ликвидировал из РПГ два бронетранспортера

Министерство обороны рассказало о новых подвигах российских военных.

Лейтенант Константин Громов со своим взводом во время обеспечения охраны колонны обнаружил тщательно замаскированные огневые точки украинских боевиков. Российские военнослужащие подобрались к противнику на близкое расстояние и внезапно атаковали его. В ходе боя Константин получил тяжелое ранение, однако продолжил командовать взводом до полного уничтожения врага. Лейтенант Громов награжден орденом Мужества.

Майор Сергей Богатырёв с подчиненными при наступлении на оборонительные рубежи противника лично ликвидировал из РПГ два бронетранспортера и большое количество живой силы националистов. А ранее его подразделение, освобождая населенный пункт, уничтожило два танка, пять БМП и три вражеских дота.

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