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Армия КНР отработала нанесение ударов по Тайваню

08:50
  • понедельник
  • 10 апреля 2023

С воздуха и моря

Китайские вооруженные силы сегодня завершают трехдневные учения на Тайване. Во время одного из эпизодов к острову были направлены 70 самолетов и более 10 кораблей Народно-освободительной армии КНР, передает "ТВ Центр".

Пекин заявил, что маневры проводятся в соответствии с планом боевой подготовки и являются предупреждением сепаратистским силам, выступающим за независимость Тайбэя. Кроме того, это необходимая мера для защиты суверенитета и территориальной целостности Китая.

В ходе учений отрабатывалась имитация нанесения высокоточных ударов с воздуха и моря по Тайваню. В соцсети китайские военные разместили ролик, на котором смоделирована подобная атака.

Ситуация вокруг острова резко обострилась с прошлого года, когда в регион стали наведываться американские законодатели и губернаторы, а затем и другие представители стран коллективного Запада. Пекин считает такие визиты провокациями и вмешательством во внутренние дела, нарушающим принцип одного Китая.

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