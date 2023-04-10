"Жертв будет много": что известно о взрыве дома в Марселе

На месте обрушения уже обнаружены двое погибших

Улица Тиволи, где произошел взрыв, находится в самом центре французского Марселя. Здесь глубокой ночью обрушилось четырехэтажное здание, превратившись буквально в гору щебня. На месте сразу же возник пожал.

"Я был дома, когда услышал взрыв. Я сначала ничего не понял, а потом увидел толпу испуганных людей на улице. Я начал бежать. Это все случилось в соседнем доме. Я такого никогда не видел. Все тряслось", - рассказывает очевидец.

Испуганные жители соседних домов выбегали на улицу. Позже мэр города сообщил о том, что два других здания, расположенные рядом, тоже частично обрушились.

"Пять человек сейчас в тяжелом состоянии. Им оказывают неотложную помощь. Это все произошло посреди ночи. Огонь полностью еще не потушен. Полноценные поисковые работы начнутся только после того, как потушат пожар. Нам следует готовиться к тому, что жертв будет много", - заявил глава города Бенуа Пайян.

О пострадавших спасателях, которые работали на месте перед тем, как два соседних здания тоже обрушились, пока не сообщается.

"100 человек в данный момент прибыли на место обрушения. Сейчас они ликвидируют возгорание и проводят эвакуацию", - сообщил Лайонел Матье, командир пожарного батальона.

В Марселе почти 40 процентов зданий считаются опасными. Некоторым из них по 2-3 века. Их возводили буквально из мусора и самых дешевых материалов. Французские архитекторы еще несколько лет назад предупреждали правительство о том, что необходимо выделить немалые средства на расселение людей. Не заставила ударить палец об палец местные власти и трагедия, произошедшая пять лет назад, тогда тоже рухнули два дома, а волна протестов прокатилась по всей Франции

Причину нынешнего ЧП выясняют следователи. Глава МВД собирается лично посетить место происшествия. И без того непростая работа спасателей осложняется постоянной угрозой обрушения соседних зданий.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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