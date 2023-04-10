Юг Красноярского края накрыла пылевая буря

Стихия застала врасплох автомобилистов
Экстремальная смена погоды стала серьезным испытанием для жителей Красноярского края. Юг региона накрыла мощная пылевая буря, передает "ТВ Центр".
Стихия застала врасплох автомобилистов. Из-за нулевой видимости им пришлось ждать на обочинах, пока песчаное облако рассеется.
Ближе к Красноярску - ситуация на дороге не лучше. На смену пылевому шторму пришли метель и ураганный ветер. На проезжей части образовались снежные заносы.
Водителей просят без необходимости не выезжать на отдельные участки трассы Абакан - Красноярск.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"