ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Юг Красноярского края накрыла пылевая буря

09:01
  • понедельник
  • 10 апреля 2023

Стихия застала врасплох автомобилистов

Экстремальная смена погоды стала серьезным испытанием для жителей Красноярского края. Юг региона накрыла мощная пылевая буря, передает "ТВ Центр".

Стихия застала врасплох автомобилистов. Из-за нулевой видимости им пришлось ждать на обочинах, пока песчаное облако рассеется.

Ближе к Красноярску - ситуация на дороге не лучше. На смену пылевому шторму пришли метель и ураганный ветер. На проезжей части образовались снежные заносы.

Водителей просят без необходимости не выезжать на отдельные участки трассы Абакан - Красноярск.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Пылевая буря
Пылевая буря
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.