Гороскоп на сегодня, 11 апреля, для всех знаков зодиака

Грядут интригующие события

Овны

Удача ждет представителей знака, работающих в сфере продаж, посредничества, перевозок или в доставке. А еще где-то в пути вы скоро можете встретить новую любовь!

Тельцы

Гостившая в вашем знаке Венера полетела дальше - в Близнецы, откуда обещает помогать деньгами. У вас впереди четыре недели, максимально удобных для заработков!

Близнецы

Венера вошла в ваш знак, принося с собой дружелюбную атмосферу и веселые шутки. С сегодняшнего дня и до 7 мая вам будет легко находить друзей и партнеров.

Раки

Многие представители знака в ближайшие недели перейдут в онлайн - работать или учиться. Тех, кто связан с психологией или эзотерикой, ожидает период расцвета и спокойствия.

Львы

Вам нужно осознать, что действовать в одиночку сейчас непродуктивно. Играйте в команде, вступайте в группы, и тогда ваши цели будут достигнуты.

Девы

Если вы мечтали сменить работу, профессию или сферу деятельности, ваш день настал! Сегодня же начинайте двигаться в этом направлении. И для начала разработайте поэтапный план.

Весы

Интригующие события произойдут в вашей жизни. Это могут быть знакомства, общение с необычными людьми или покупка книги, которая перевернет сознание.

Скорпионы

До 7 мая представителям вашего знака будут легко давать кредиты, пособия, выгодные страховки. Вам также могут вернуть деньги, которые вы когда-то давали в долг.

Стрельцы

Из френд-зоны - в любовные отношения: вы на пороге романа с кем-то, кого считали раньше всего лишь другом. А вот бизнесмены смогут привлечь в свое дело новых партнеров.

Козероги

Венера несет вам приятные перемены на работе: удобный график, новый компьютер или отпуск начальника. Тем, кто не работает, повезет в ежедневных делах.

Водолеи

Вы почувствуете тягу к прекрасному: захотите изучать искусство, рисовать картины, снимать красивые видео. Начните сегодня, и у вас получится довести все до конца и монетизировать.

Рыбы

Вы решите сделать свой дом еще уютнее. Вас посетят дельные мысли о том, как изменить интерьер, сделать ремонт, переставить мебель. Не откладывайте это на завтра.

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