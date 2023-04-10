CNN: Киев скорректировал военные планы из-за утечки документов в США

В открытом доступе появились секретные данные

Украинским властям пришлось пересмотреть "некоторые военные планы" из-за утечки в Соединенных Штатах секретных документов, в которых описывалось состояние Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в воскресенье, 9 апреля, рассказал осведомленный источник.

Как сообщает CNN, после утечки данных некоторые военные планы уже были скорректированы Киевом, однако не уточняется, о каких именно изменениях может идти речь.

При этом Reuters отмечает со ссылкой на американских чиновников, что появившиеся в открытом доступе документы могут оказаться фейком. Предполагается, что в этих документах может содержаться "недостоверная информация с целью нанесения ущерба интересам безопасности США", причем данные могли быть изменены в сторону "минимизации российских потерь".

Кроме того, по сведениям агентства, значительную часть документов, подвергшихся утечке, подготовили еще зимой, поэтому сведения в них уже устарели.

Ранее газета The New York Times сообщила, что в Сети появились секретные материалы с описанием состояния украинской армии и планов США и НАТО по ее укреплению. Подлинность документов подтвердили в Минобороны США.

В Кремле после этого заявили, что у российской стороны и до утечки не было никаких сомнений в участии Соединенных Штатов в конфликте на Украине. В Москве подчеркнули, что "конечно, это усложняет всю историю, но это не окажет влияния на результат спецоперации".

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