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CNN: Киев скорректировал военные планы из-за утечки документов в США

08:23
  • понедельник
  • 10 апреля 2023

В открытом доступе появились секретные данные

Украинским властям пришлось пересмотреть "некоторые военные планы" из-за утечки в Соединенных Штатах секретных документов, в которых описывалось состояние Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в воскресенье, 9 апреля, рассказал осведомленный источник.

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Как сообщает CNN, после утечки данных некоторые военные планы уже были скорректированы Киевом, однако не уточняется, о каких именно изменениях может идти речь.

При этом Reuters отмечает со ссылкой на американских чиновников, что появившиеся в открытом доступе документы могут оказаться фейком. Предполагается, что в этих документах может содержаться "недостоверная информация с целью нанесения ущерба интересам безопасности США", причем данные могли быть изменены в сторону "минимизации российских потерь".

Кроме того, по сведениям агентства, значительную часть документов, подвергшихся утечке, подготовили еще зимой, поэтому сведения в них уже устарели.

Ранее газета The New York Times сообщила, что в Сети появились секретные материалы с описанием состояния украинской армии и планов США и НАТО по ее укреплению. Подлинность документов подтвердили в Минобороны США.

В Кремле после этого заявили, что у российской стороны и до утечки не было никаких сомнений в участии Соединенных Штатов в конфликте на Украине. В Москве подчеркнули, что "конечно, это усложняет всю историю, но это не окажет влияния на результат спецоперации".

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