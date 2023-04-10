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Маск ответил на реакцию интернет-пользователей на пост Медведева

09:00
  • понедельник
  • 10 апреля 2023

Бизнесмена просили удалить пост российского политика

Американский предприниматель Илон Маск отказался последовать призыву ряда пользователей принадлежащей ему социальной сети Twitter и удалить публикацию заместителя председателя российского Совета безопасности Дмитрия Медведева, посвященную Украине.
Медведев предрёк исчезновение Украины с карты мира

Возмущение некоторых интернет-пользователей вызвала публикация в аккаунте Медведева от 8 апреля. В своем посте политик назвал Украину недоразумением, заявив, что "такая Украина не нужна никому на планете", и предрек скорое исчезновение этой страны с карты мира.

В ответ на недовольство ряда комментаторов Маск заявил, что "все новости в определенной степени являются пропагандой", а также предложил самостоятельно принимать решения.

Бизнесмен отметил, что Twitter "не будет ни продвигать, ни ограничивать" аккаунты российских госструктур и политиков, однако администрация соцсети намерена "быстро пресекать попытки обмана системы", сообщает ТАСС.

Маск купил Twitter осенью 2022 года за 44 млрд долларов. Он пообещал либерализовать редакционную политику и создать совет модерации контента.

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