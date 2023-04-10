Япония пообещала усилить давление на Россию

Москва призывала Токио отказаться от антироссийских шагов

Японские власти намерены укреплять санкционное давление на Россию, одновременно усиливая поддержку Украины. Такое заявление в понедельник, 10 апреля, сделал генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно.

По словам политика, которые приводит ТАСС, "усиление жестких санкций против России" будет продолжено "для защиты международного порядка" в сотрудничестве с международным сообществом, прежде всего с "Большой семеркой" (G7), председателем которой в настоящее время является Япония.

После начала Россией спецоперации на Украине власти Японии ввели и неоднократно расширяли антироссийские санкции.

При этом заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявлял, что Москва настоятельно призывает Токио занять прагматичную линию и воздержаться от антироссийских мер, поскольку используемый японскими властями подход ведет к дальнейшей деградации двусторонних отношений.

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