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Япония пообещала усилить давление на Россию

09:16
  • понедельник
  • 10 апреля 2023

Москва призывала Токио отказаться от антироссийских шагов

Японские власти намерены укреплять санкционное давление на Россию, одновременно усиливая поддержку Украины. Такое заявление в понедельник, 10 апреля, сделал генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно.
Япония расширила экспортные санкции против России

По словам политика, которые приводит ТАСС, "усиление жестких санкций против России" будет продолжено "для защиты международного порядка" в сотрудничестве с международным сообществом, прежде всего с "Большой семеркой" (G7), председателем которой в настоящее время является Япония.

После начала Россией спецоперации на Украине власти Японии ввели и неоднократно расширяли антироссийские санкции.

При этом заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявлял, что Москва настоятельно призывает Токио занять прагматичную линию и воздержаться от антироссийских мер, поскольку используемый японскими властями подход ведет к дальнейшей деградации двусторонних отношений.

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