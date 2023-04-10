Минобороны России допустило реформу войск ПВО-ПРО

Россия работает над развитием данного рода войск

Актуальность войск противовоздушной обороны трудно переоценить, их части и подразделения отражают удары реального воздушного противника. Об этом в понедельник, 10 апреля, рассказал командующий войсками ПВО-ПРО – заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-лейтенант Андрей Демин.

Демин отметил, что в ходе специальной операции кратно возросла интенсивность боевой подготовки частей и подразделений ПВО-ПРО. В течение 2022 года было израсходовано в тысячу раз больше зенитных управляемых ракет, чем на мероприятиях боевой подготовки в 2021 году. Это напрямую влияет на уровень подготовленности специалистов и слаженности боевых расчетов ПВО.

Генерал-лейтенант заявил, что о реформах в войсках ПВО-ПРО пока говорить преждевременно, "но они, несомненно, планируются и будут реализованы". Цель предстоящих изменений – развитие рода войск, направленное на совершенствование системы ПВО Российской Федерации.

В интервью газете "Красная звезда" Демин рассказал, что командование войск противовоздушной и противоракетной обороны непрерывно анализирует тактику действий противника и применяемых им средств воздушного нападения. По результатам этой работы корректируются программы и планы подготовки военнослужащих, боевых расчетов и подразделений ПВО.

В условиях спецоперации Россия применяет современные и перспективные средства ПВО, которые зарекомендовали себя с положительной стороны. Ярким примером являются боевые машины "Панцирь-С" и зенитные ракетные комплексы С-400, "Бук-М3" и С-300В4.

В День войск противовоздушной обороны (ПВО), который отмечался 9 апреля, российское Министерство обороны продемонстрировало кадры работы новейших радиолокационных комплексов "Ниобий". Расчеты этих станций круглосуточно сканируют небо в радиусе 500 километров и одновременно ведут десятки объектов, определяя их тип и государственную принадлежность. В случае обнаружения угрозы данные оперативно передают подразделениям ПВО.

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