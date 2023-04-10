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Собянин рассказал о планах благоустройства территории вокруг Ледового дворца в Ясеневе

09:35
  • понедельник
  • 10 апреля 2023

Оно завершится в 2023 году

В Москве продолжаются работы по благоустройству, до конца 2023 года построят новый Ледовый дворец "Самбо-70" в Ясеневе. Об этом в понедельник, 10 апреля, рассказал мэр города Сергей Собянин.
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Как написал градоначальник в своем личном блоге, оригинальное белое здание рядом со станцией метро станет одним из новых центров развития фигурного катания и точкой притяжения для всех жителей района.

К открытию дворца планируется провести благоустройство прилегающей территории. Пространство между Тарусской и Ясногорской улицами, которое пока представляет собой "слегка ухоженный пустырь", превратится в "регулярный городской сад". Важнейшим центром притяжения в новом городском саду станет амфитеатр со сценой. Разнообразить прогулки поможет и большая полукруглая пергола с качелями.

Со стороны Тарусской улицы будет организована зона для выгула и дрессировки собак, для их владельцев установят лавочки.

В результате реализации проекта большая территория у метро станет полноценным общественным пространством московского района Ясенево, подчеркнул градоначальник.

7 апреля Сергей Собянин открыл на северо-востоке Москвы новый спортивный комплекс с бассейном, тренажерным и баскетбольным залами. Мэр рассказал, что до конца 2023 года в районе Бибирево появится второй спортивный комплекс с двумя бассейнами.

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Ледовый дворц в Ясеневе
Ледовый дворц в Ясеневе
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