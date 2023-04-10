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ВСУ выводят истощенные подразделения из Артемовска в Часов Яр

11:29
  • понедельник
  • 10 апреля 2023

Боевую технику, как обычно, размещают под прикрытием жилых домов

Модифицированная планирующая бомба ФАБ-500 попадает точно в цель. Разрушен мост через реку Судость в Черниговской области недалеко от границы с Россией. Серьезные повреждения переправы не позволят ВСУ перебрасывать свои подразделения.

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По националистам бьют и расчеты РСЗО "Град". После получения координат целей от операторов беспилотников боевые машины выезжают на огневые точки. Готовность к стрельбе - за считанные минуты. Залп - и возвращение к месту дислокации. Использовать контрбатарейную борьбу противник не успевает.

Тоже реактивная, но еще более мощная и грозная система - "Смерч". 300-миллиметровые снаряды имеют высокую дальность полета и малый коэффициент отклонения. Залп такой силы, что днем кажется, будто наступили сумерки.

Военнослужащие ВСУ размещают в соцсетях кадры из Часова Яра. Именно в этот город выводят истощенные в боях за Артемовск подразделения националистов. Боевую технику, как обычно, размещают под прикрытием жилых домов. А еще украинские военные делятся впечатлениями от качества амуниции, которая поставляется в войска. Каски, которые должны надежно защищать голову, проминаются едва ли не от нажатия пальца.

С малой высоты штурмовики Су-25 наносят удар по объектам и технике ВСУ. Затем маневр и уход на аэродром базирования. ПВО противника среагировать не успевает. А наша пехота при поддержке авиации продвигается вперед.

Лечение раненые российские военнослужащие проходят в том числе в Центральном военном клиническом госпитале имени Вишневского. На днях спасли жизнь сержанта, которому пуля попала прямо в сердце. За год в центре кардиохирургии госпиталя провели более 100 операций, в том числе на открытом сердце.

Алексей Платонов, "ТВ Центр"

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