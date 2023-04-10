Полеты рядом с Крымом и шпионаж: что стало известно из утекших документов Пентагона

Объяснений от Вашингтона ждут сразу несколько стран

Из десятков документов Пентагона с пометкой "совершенно секретно", просочившихся в интернет, говорится о неком летательном аппарате-разведчике, который чуть не сбили российские летчики у берегов Крыма в прошлом году. Указываемая аббревиатура RJ - "Ривер Джойнт". Самолет Военно-воздушных сил США и Великобритании. И после этого чуть не ставшего несчастным случая американский министр обороны якобы велел пилотам держаться подальше от полуострова, пишут журналисты Washington Post.

"На карте в документе изображена граница, проведенная над участками Черного моря, где могут летать разведывательные летательные аппараты. Их границы начинаются примерно в 19,3 км от побережья Крыма, что соответствует международному праву. Однако на карте дополнительно прочерчена вторая линия примерно в 80,4 км от полуострова со специальной пометкой, что указывает на то, что министр обороны Ллойд Остин, возможно, приказал пилотам США держать самолеты подальше от полуострова", - говорится в материале.

Что заставило повторить попытку приблизиться к Крыму спустя несколько месяцев уже при помощи дрона - в документах не уточняется, впрочем, американские СМИ уверены, что этот инцидент мог легко втянуть НАТО в открытую войну с Россией.

После того, как данные оказались в широком доступе, объяснений от Вашингтона ждут сразу несколько стран. А американские чиновники опасаются, что разоблачения могут поставить под угрозу важные международные отношения. Например, с Южной Кореей, за которой, как оказалось, США тоже пристально следили, а точнее - подслушивали. Так, в одном из документов содержится разговор о поставках оружия на Украину и отказе Сеула. Южнокорейская Национальная ассамблея немедленно созывает заседание.

Но не только Сеул был в поле зрения США. В документах речь идет об Израиле и Украине. Один документ свидетельствует о том, что Пентагон шпионил конкретно за президентом Владимиром Зеленским. Впрочем, это как раз ни на Украине, ни в каких-либо других странах никого не удивило.

"Разведка может объяснить публичные заявления США о нежелании предоставлять Украине ракетные комплексы большой дальности из-за опасений, что Киев будет использовать их для нанесения ударов по территории России, но Украина обязалась не использовать для этого предоставленное США оружие", - говорится в сообщении CNN.

То, что этот инцидент нанесет ущерб репутации Штатов, кажется, уверены близкие союзники Вашингтона. Впрочем, эксперты считают, что это еще не все подробности - в ближайшие дни могут всплыть другие разоблачительные документы. Возможно, среди них окажутся бумаги, которые прольют свет на подрыв российских газопроводов.

"Очень мало информации о первоисточнике. То есть, скорее всего, эти данные слил тот, кто имел допуск. Но так же существует вероятность, что кто-то из приближенных просто небрежно относился к документам и они оказались в чужих руках", - предположил журналист Washington Post Дэн Ламот.

Так это или нет - предстоит выяснить. В Пентагоне утечку данных не комментируют, но занимаются поисками источника информации. Тем временем Китай, ведет наблюдение за американским боевым кораблем. Эсминец незаконно вошел в спорную акваторию Южно-Китайского моря.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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