Радикалы третий день пытаются прорваться в храм Александра Невского

Раскольники провоцируют верующих на конфликт и ведут себя агрессивно

С самого утра у храма Александра Невского в Каменец-Подольском дежурят журналисты. Третий день толпы радикалов пытаются прорваться на территорию кафедрального собора. В храме продолжаются богослужения. А сотни верующих плотным кольцом окружают святыню. Победный возглас "Христос воскресе" - единственный ответ на провокации беснующейся молодежи.

Штурм собора националисты планируют в соцсетях. "Приходите на вечеринку" - обращение к подросткам. Однако среди собравшихся немало юнцов вполне призывного возраста. Время от времени предпринимают попытки прорваться. В одном из таких эпизодов "стенка на стенку" грубо толкнули пожилую женщину - сейчас она в больнице с переломом бедра. Была попытка распылить слезоточивый газ. Полиция предпочитает наблюдать. А сотрудники военкоматов начали вручать верующим из оцепления повестки в армию - радикалов странным образом не трогают.

Схожая картина - по всей Украине. В Шепетовке Хмельницкой области прихожане служат литургию у стен родного храма. Радикалы захватили его на минувшей неделе, священникам вручили повестки в суд.

К истошным крикам и ежедневным выходкам радикалов уже привыкла братия Киево-Печерской лавры. Накануне националист пытался сорвать со стены портрет предстоятеля УПЦ и монастырского наместника. Сегодня в древнюю обитель снова прибудет госкомиссия. Ей до сих пор не удалось ни опечатать помещения, ни изгнать из своих келий монахов. Которые сообщают о необычном явлении: икона Феодосия Печерского внезапно замироточила кровавыми слезами.

Кирилл Парменов, "ТВ Центр"

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