В Красноярске разбушевалась метель

Во дворах - сугробы, на дорогах - гололедица, на трассах - заторы

Видео, снятое одним из водителей на трассе Абакан - Красноярск, как будто кадры из фильмов ужасов. На границе с Хакасией - песчаная пылевая буря. Видимость на дорогах - практически нулевая, ехать приходится очень медленно, около 10 км/час. Местные жители считают, что пыль летит с полей, которые начали вспахивать. А поднимает ее шквалистый ветер из Хакасии - его порывы достигают 23 м/с. В республике действует штормовое предупреждение.

А это уже сам Красноярск. Здесь шквалистый ветер до 25 м/с уже со снегом - город накрыла метель. Во дворах - сугробы, на дорогах - гололедица, на трассах - заторы. По сообщениям синоптиков, уже завтра в городе будет +10 и дожди, а ночью - снова минус.

В Иркутске этот апрель стал самым холодным за последние 10 лет. При минусовой температуре скорость ветра достигает почти 26 м/с. Видимость не дорогах очень низкая - не больше 50 метров. Причиной усиления ветра в регионе называют влияние сразу двух активных циклонов. Апрель - самый ветреный месяц в Иркутске. Погода будет неустойчивой еще несколько дней.

Александра Панина, "ТВ Центр"

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