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Общество "Знание" открыло прием заявок на соискание просветительской премии

11:38
  • понедельник
  • 10 апреля 2023

Заявочная кампания продлится до 5 июня

Российское общество "Знание" открыло прием заявок на соискание просветительской премии. На пресс-конференции в Москве сегодня рассказали, как в этом году проходит заявочная кампания, передает "ТВ Центр".

Она продлится до 5 июня. После чего определят четырех номинантов в каждом направлении. Всего в этом году их 17, четыре из которых посвящены году педагога и наставника. Главная награда в сфере просвещения предназначена для учителей, популяризаторов науки, а также лекторов и авторов в разных областях.

"Отдельные премии вручат за просветительскую деятельность в университете, в системе среднего образования в школе. Также появилась новая номинация "Наставник года". Это номинация для уникальных специалистов из разных областей, которые передают навыки и знания своим ученикам", - рассказал Сергей Кравцов, министр просвещения Российской Федерации.

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