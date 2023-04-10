В крымском сафари-парке зафиксирован бэби-бум

Сразу несколько семейств воспитывают новорожденных

Волки сыты, и овцы целы. Даже новорожденные ягнята не боятся раззадорить аппетит санитаров леса и с интересом наблюдают за суетой хищников. Правда, недолго - в коротких перерывах между кормлением. А то ведь рога не вырастут, а у овец святого Якова их четыре! (

"Первый раз у нас, по-моему, появилось потомство, прекрасные малыши, к счастью, их кормит мама-овца. Но есть один отказник, которого мы выкармливаем искусственно", - рассказал Олег Зубков, директор парка львов "Тайган".

В парке львов - настоящий бэби-бум! Эта группа в полосатых купальниках - первые в этом году родившиеся амурские тигры. Плотные, с мощными лапами котята - все в отца. Он рядом, пристально наблюдает, как его потомство нежится на весеннем солнце. Главу семейства на всякий случай отселили в соседний вольер, чтобы не навредил детенышам неловким движением. Зато тигрица оказалась образцовой мамой.

"Я даже не ожидала. Я присматривала за ней, думала, что придется искусственно выкармливать. Первородки не рожают столько много. Один-два малыша в основном. А она родила мне их четыре, и еще и очень хорошая мама оказалась", - говорит Леокадия Перевалова, сотрудник сафари-парка львов "Тайган".

Эти мамы - тоже хорошие. Карликовые кенгуру валлаби прячут детенышей так тщательно, что только неестественные движения в районе брюшка выдают потомство. Увидеть новорожденного кенгуренка в первые недели его жизни - задача практически невыполнимая. Они все время находятся в тепле у мамы в сумке, особенно в прохладную погоду. И лишь изредка выглядывает посмотреть, что тут происходит.

Узнать в этом странном маленьком существе кенгуренка не так-то просто, особенно, когда он вытягивает длинную и еще слепую мордочку из сумки. В своем убежище малыш проведет почти год. Этого хватит, чтобы обрасти шерстью и стать похожим на родителей.

Растут и детеныши переселенцев. Львята мариупольской пары уже делают первые робкие шаги. Вот-вот принесет потомство лама из Донецка. На очереди павлины. Они уже вовсю распускают хвосты перед павами.

Никита Васильев, Егор Хлябич, Максим Володин, "ТВ Центр"

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