CNN: США шпионили за Владимиром Зеленским

Это следует из секретных данных США, в результате утечки появившихся в Сети

Американские власти шпионили за президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом в воскресенье, 9 апреля, сообщили информированные источники со ссылкой на данные секретных документов, оказавшиеся в открытом доступе.

При этом в окружении Зеленского, как отмечает CNN, не удивились шпионажу за украинским лидером со стороны Вашингтона, поскольку это было "ожидаемо".

В обнародованных документах, в частности, говорится о том, что Зеленский в конце февраля "предложил нанести удары по местам дислокации российских войск в Ростовской области" с помощью беспилотных летательных аппаратов. Выбор инструмента для атаки объяснялся тем, что у Киева в распоряжении нет оружия, способного обеспечить такую дальность ударов.

Ранее американские СМИ сообщили, что из-за утечки в открытом доступе оказались секретные документы США, в которых описывалось состояние Вооруженных сил Украины (ВСУ). Пентагон подтвердил подлинность документов.

По словам источников, Киеву пришлось пересмотреть "некоторые военные планы" из-за утечки. Однако также сообщалось, что появившиеся в открытом доступе документы могут оказаться фейком.

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