ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Появились новые подробности восстановления Костомарова

10:19
  • понедельник
  • 10 апреля 2023

С января спортсмен остается в больнице

Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров продолжает постепенное восстановление под наблюдением медиков. Об этом в понедельник, 10 апреля, рассказал осведомленный источник.
Авербух раскрыл новые данные о состоянии Костомарова

Как сообщает собеседник ТАСС, показатели Костомарова в норме. Под контролем врачей пациент уже приступил к восстановительным упражнениям.

Официальные комментарии от лечащих врачей и близких Костомарова по этому поводу не поступали.

10 января Костомаров попал в реанимацию одной из московских больниц с пневмонией, позже был переведен в больницу в Коммунарке. Там его подключили к аппарату ЭКМО. Сообщалось, что из-за нарушения кровообращения, отмирания тканей и для предотвращения сепсиса врачам пришлось ампутировать фигуристу часть ноги и несколько пальцев на руках.

7 апреля появились данные, что Костомаров пробудет в реанимации еще как минимум два-три месяца, однако это не значит, что ситуация критическая. Пациента готовят к плановому протезированию.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Роман Костомаров
Роман Костомаров
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.