Появились новые подробности восстановления Костомарова

С января спортсмен остается в больнице

Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров продолжает постепенное восстановление под наблюдением медиков. Об этом в понедельник, 10 апреля, рассказал осведомленный источник.

Как сообщает собеседник ТАСС, показатели Костомарова в норме. Под контролем врачей пациент уже приступил к восстановительным упражнениям.

Официальные комментарии от лечащих врачей и близких Костомарова по этому поводу не поступали.

10 января Костомаров попал в реанимацию одной из московских больниц с пневмонией, позже был переведен в больницу в Коммунарке. Там его подключили к аппарату ЭКМО. Сообщалось, что из-за нарушения кровообращения, отмирания тканей и для предотвращения сепсиса врачам пришлось ампутировать фигуристу часть ноги и несколько пальцев на руках.

7 апреля появились данные, что Костомаров пробудет в реанимации еще как минимум два-три месяца, однако это не значит, что ситуация критическая. Пациента готовят к плановому протезированию.

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