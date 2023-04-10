ФСБ изъяла 700 кг кокаина на 2,5 млрд рублей

Трое иностранных наркодилеров взяты под стражу

Сотрудники Федеральной службы безопасности пресекли попытка международной преступной группировки использовать территорию России для транзитного перемещения и сбыта наркотиков, сообщили в ЦОС ФСБ.

"Органами безопасности зафиксированы попытки реализовать в Москве оптовую партию латиноамериканского кокаина. В результате комплексной проверки информации оперативными подразделениями установлены трое иностранцев - граждан Республики Колумбия и одного из государств Европейского союза, прибывших в Россию специально для проведения многоэтапной наркоакции", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что злоумышленники намеревались получить в Москве ранее доставленную в Россию особо крупную партию кокаина и в дальнейшем отправить ее в государства ЕС, а часть наркотиков сбыть непосредственно в России. Наркокурьеры использовали арендованное на подставное лицо складское помещение в Московской области.

"При задержании с поличным у прибывших в Россию членов картеля обнаружено 699 кг кокаина. По оценкам специалистов, оптовая стоимость изъятой партии на российском черном рынке превышает 2,5 млрд. рублей", - добавили в ФСБ.

Возбуждено уголовное дело. Троих иностранных наркодилеров взяли под стражу.

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