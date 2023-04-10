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В России могут разблокировать Twitter

10:28
  • понедельник
  • 10 апреля 2023

Если соцсеть нацелена на нейтралитет, то с ней нужно возобновлять диалог

В Госдуме предложили пересмотреть вопрос о блокировке Twitter в России с учетом позиции нового руководства социальной сети.
Twitter вернул аккаунты RT и Sputnik в результаты поиска

С такой инициативой выступил заместитель главы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин.

"Если соцсеть теперь нацелена на нейтралитет, нужно возобновлять с ней диалог и продолжать работу в рамках законодательства России. А для наших госведомств Twitter снова может стать удобной площадкой, чтобы объяснять западной аудитории позицию России", - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее Илон Маск вернул доступ к аккаунтам российских государственных ведомств. Также Twitter начал маркировать многие государственные американские и британские СМИ. До этого соцсеть это делала в отношении отдельных российских и китайских изданий.

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