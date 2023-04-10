В Курске отменили военный парад на День Победы

Такое же решение ранее приняли в Белгороде

Военный парад 9 мая в Курске проводить не будут. Об этом в понедельник, 10 апреля, рассказал губернатор Курской области Роман Старовойт.

В ходе оперативного совещания политик пояснил, что такое решение было принято из соображений безопасности.

Что касается шествия Бессмертного полка, этот вопрос еще не решен окончательно — формат проведения этой акции пока не определен. Старовойт пообещал предоставить соответствующую информацию позднее, сообщает ТАСС.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что в областном центре в День Победы 9 мая не будут проводить парад. Глава региона, граничащего с Украиной, пояснил, что "парада не будет для того, чтобы не провоцировать противника большим количеством скопления техники и военнослужащих в центре Белгорода".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"