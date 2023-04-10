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В Курске отменили военный парад на День Победы

10:43
  • понедельник
  • 10 апреля 2023

Такое же решение ранее приняли в Белгороде

Военный парад 9 мая в Курске проводить не будут. Об этом в понедельник, 10 апреля, рассказал губернатор Курской области Роман Старовойт.
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В ходе оперативного совещания политик пояснил, что такое решение было принято из соображений безопасности.

Что касается шествия Бессмертного полка, этот вопрос еще не решен окончательно — формат проведения этой акции пока не определен. Старовойт пообещал предоставить соответствующую информацию позднее, сообщает ТАСС.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что в областном центре в День Победы 9 мая не будут проводить парад. Глава региона, граничащего с Украиной, пояснил, что "парада не будет для того, чтобы не провоцировать противника большим количеством скопления техники и военнослужащих в центре Белгорода".

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