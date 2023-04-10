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Собянин: Социальную помощь в больницах Москвы за полтора года получили 76 тыс. человек

10:57
  • понедельник
  • 10 апреля 2023

Мэр подчеркнул важность работы социальных координаторов

В лечебных учреждениях Москвы за полтора года социальную помощь получили 76 тысяч человек. Об этом в понедельник, 10 апреля, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.
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Как написал градоначальник в своем Telegram-канале, прежде немедицинскими проблемами пациентов приходилось заниматься врачам. Однако в 2022 году заработал проект, в рамках которого социальные координаторы оказывают адресную поддержку людям.

Собянин отметил, что обращения бывают разные: найти родственников, привезти документы, помочь с их оформлением, договориться об уходе на дому, получить психологическую помощь и т. д.

Работа соцкоординаторов очень ценна, подчеркнул мэр Москвы. Всем, особенно одиноким и пожилым, пациентам после тяжелых операций, людям с ограниченными возможностями здоровья, важно знать, что даже если рядом нет близких, им всегда есть к кому обратиться и на кого положиться.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в столице развивается проект по диспансерному наблюдению за москвичами с сердечной недостаточностью. По новому московскому стандарту пациенты получают индивидуальную программу наблюдения. Врачи контролируют их состояние в динамике. Для этого в ЕМИАС запущен сервис "Диспансерное наблюдение".

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