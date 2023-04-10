Пушилин посетил Артемовск (видео)

За город идут ожесточенные бои

Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявил, что посетил Артемовск (Бахмут).

Видео из города он выложил в своем telegram-канале. По словам Пушилина, это "маленький анонс", о подробностях своей поездки он расскажет позже.

"Ну что, уважаемые друзья, вот он наш Артемовск <…> противник не жалеет ни город, ни своих… Гонит в мясорубку", - рассказал он в своем видеообращении.

3 апреля Пушилин заявил, что бои идут в центральной части Артемовска. Российские подразделения прорвались практически к железнодорожной станции. В целом же в Донбассе украинские войска пытаются атаковать по нескольким направлениям, однако все атаки отбиваются.

Артемовск расположен в подконтрольной Киеву части ДНР, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город идут ожесточенные бои, он остается одной из самых горячих точек в зоне СВО.

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