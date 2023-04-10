ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Пушилин посетил Артемовск (видео)

11:04
  • понедельник
  • 10 апреля 2023

За город идут ожесточенные бои

Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявил, что посетил Артемовск (Бахмут).
Украинские боевики отходят: свежие данные о ситуации в Артемовске

Видео из города он выложил в своем telegram-канале. По словам Пушилина, это "маленький анонс", о подробностях своей поездки он расскажет позже.

"Ну что, уважаемые друзья, вот он наш Артемовск <…> противник не жалеет ни город, ни своих… Гонит в мясорубку", - рассказал он в своем видеообращении.

3 апреля Пушилин заявил, что бои идут в центральной части Артемовска. Российские подразделения прорвались практически к железнодорожной станции. В целом же в Донбассе украинские войска пытаются атаковать по нескольким направлениям, однако все атаки отбиваются.

Артемовск расположен в подконтрольной Киеву части ДНР, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город идут ожесточенные бои, он остается одной из самых горячих точек в зоне СВО.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Гавриил Григоров
Гавриил Григоров
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.