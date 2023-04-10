Фестиваль "Спасская башня" пройдет с 26 августа по 3 сентября

Мероприятие проведут в 16-й раз

XVI Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" пройдет в 2023 году с 26 августа по 3 сентября. Об этом в понедельник, 10 апреля, рассказали в организационном комитете фестиваля.

Мероприятие проведут на Красной площади в Москве в соответствии с поручением президента Российской Федерации Владимира Путина.

Как уточнили организаторы, в фестивале примут участие более тысячи музыкантов, солистов и танцоров, сообщает ТАСС.

В 2022 году на фестивале "Спасская башня" в Москве выступили лучшие коллективы Министерства обороны России, ФСО, Росгвардии, ФСБ и МЧС. Приехали для участия в ярком шоу и зарубежные коллективы, в частности, из Армении и Белоруссии. Дебютантами фестиваля стали музыкальный коллектив из Индии "Пангхат" и оркестр из Таиланда.

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