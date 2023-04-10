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Bloomberg: в США возникли трудности с продолжением поддержки Украины

11:40
  • понедельник
  • 10 апреля 2023

Это связано, в том числе, с утечкой секретных данных

Появление в открытом доступе секретных военных документов США стало причиной официального расследования Пентагона. Это может привести к затруднениям с дальнейшим оказанием помощи Вашингтоном Киеву, рассказали информированные источники.
Белый дом подтвердил подготовку нового пакета военной помощи Украине

Как отмечают собеседники Bloomberg, утечка данных "может затруднить американскую поддержку Украины". При этом масштабы утечки таковы, что удалить секретные данные из публичного доступа или предпринять иные шаги для минимизации ущерба не представляется возможным, хотя в Белом доме заверили, что предпринимают усилия в этом направлении.

Еще одна причина сложностей с поддержкой Украины для американских властей, как указывают источники, сопряжена с планируемым украинской армией контрнаступлением

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США координируют и контролируют действия киевского режима, "в ручном режиме управляя боевыми действиями с территории Украины".

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