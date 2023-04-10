В России с коронавирусом госпитализированы 467 человек

Скончались 34 пациента

За сутки в России госпитализированы 467 заболевших коронавирусом. Об этом в понедельник, 10 апреля, рассказали в федеральном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Всего зафиксирован 6622 новых случая заражения. Выздоровел за сутки 6981 человек, скончались 38 пациентов с коронавирусом.

В Москве за сутки выявлено 790 заболевших коронавирусом, из них госпитализированы только 86. В Санкт-Петербурге подхватили ковид 756 человек, в Московской области – 95.

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции в России выявлено 22721610 случаев заболевания, зарегистрировано 397604 летальных исхода.

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