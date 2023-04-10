Умер гитарист группы ABBA Лассе Велландер

Ему было 70 лет

Шведский музыкант, гитарист группы ABBA Лассе Велландер умер на 71-м году жизни.

Как сообщает Daily Mail со ссылкой на заявление семьи музыканта., причиной смерти стал рак.

"Рано утром в Страстную пятницу (7 апреля – прим. ред.) Велландер скончался в окружении близких", - говорится в сообщении.

Велландер присоединился к ABBA в 1974 году. Гитарист участвовал в записи всех восьми альбомов коллектива и гастролировал с ним. После распада ABBA в 1982-м работал с другими артистами Швеции и сольно.

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