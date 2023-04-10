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Российским компаниям дадут субсидии на разработку аналогов иностранных лекарств

12:11
  • понедельник
  • 10 апреля 2023

Размер финансирования может составить до 100 млн рублей

В России запускается новый механизм поддержки компаний, занятых в области импортозамещения лекарств. Об этом в понедельник, 10 апреля, рассказал глава кабмина Михаил Мишустин.
Мишустин призвал наладить выпуск медицинского оборудования в России

Мишустин подписал постановление о субсидировании научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) для разработки отечественных препаратов, аналоги которых сейчас находятся под действием зарубежных патентов.

За счет субсидии разработчик может покрыть до 100% затрат на проведение НИОКР. Размер государственной поддержки на реализацию инновационных проектов по созданию лекарственных препаратов составит от 50 млн до 100 млн рублей.

Мишустин подчеркнул, что это позволит оперативно наладить собственное производство после окончания действия зарубежного патента, что особенно важно в ситуации внешнего давления, сообщает пресс-служба правительства России.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что необходимо увеличить долю отечественных лекарств на отечественном рынке и укрепить независимость страны от зарубежных поставщиков. Глава государства по видеосвязи принял участие в открытии трех новых фармацевтических производств. Путин подчеркнул, что это еще один шаг в наращивании выпуска эффективных отечественных лекарств, которые в том числе замещают востребованные импортные аналоги.

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