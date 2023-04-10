В России расширили параметры промышленной ипотеки

Программа помогает поддерживать развитие промышленного производства

По поручению президента России Владимира Путина принято решение расширить параметры программы промышленной ипотеки. Соответствующее постановление подписал глава федерального правительства Михаил Мишустин.

Согласно документу, получить льготный кредит можно будет не только на покупку недвижимости для промышленного производства, но и на строительство, модернизацию и реконструкцию таких объектов.

Кредиты в рамках программы выдаются на срок до семи лет по льготной ставке 5% годовых. Для инновационных технологических компаний ставка составляет 3% годовых. Разницу между льготной и рыночной ставками банкам компенсирует государство. Максимальная сумма кредита — 500 млн рублей.

Для строящихся, модернизируемых и реконструируемых объектов установлен норматив стоимости 1 кв. м – не более 90 тысяч рублей. Для приобретаемой недвижимости – не более 75 тысяч рублей в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге и не более 50 тысяч рублей – в других регионах.

По словам Мишустина, это поможет предприятиям повысить эффективность своих расходов на эти цели и будет стимулировать интерес к запуску новых проектов, сообщает пресс-служба кабмина.

Ранее сообщалось, что на развитие производств, в том числе по программе промышленной ипотеки, в 2023 году правительство дополнительно выделит более 1 млрд рублей. Такое решение позволит предприятиям получить льготные заемные средства на приобретение площадей и создание сотен дополнительных рабочих мест.

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