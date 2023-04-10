ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В России расширили параметры промышленной ипотеки

12:18
  • понедельник
  • 10 апреля 2023

Программа помогает поддерживать развитие промышленного производства

По поручению президента России Владимира Путина принято решение расширить параметры программы промышленной ипотеки. Соответствующее постановление подписал глава федерального правительства Михаил Мишустин.
Путин обсудил с Госсоветом ситуацию в промышленности на фоне санкций

Согласно документу, получить льготный кредит можно будет не только на покупку недвижимости для промышленного производства, но и на строительство, модернизацию и реконструкцию таких объектов.

Кредиты в рамках программы выдаются на срок до семи лет по льготной ставке 5% годовых. Для инновационных технологических компаний ставка составляет 3% годовых. Разницу между льготной и рыночной ставками банкам компенсирует государство. Максимальная сумма кредита — 500 млн рублей.

Для строящихся, модернизируемых и реконструируемых объектов установлен норматив стоимости 1 кв. м – не более 90 тысяч рублей. Для приобретаемой недвижимости – не более 75 тысяч рублей в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге и не более 50 тысяч рублей – в других регионах.

По словам Мишустина, это поможет предприятиям повысить эффективность своих расходов на эти цели и будет стимулировать интерес к запуску новых проектов, сообщает пресс-служба кабмина.

Ранее сообщалось, что на развитие производств, в том числе по программе промышленной ипотеки, в 2023 году правительство дополнительно выделит более 1 млрд рублей. Такое решение позволит предприятиям получить льготные заемные средства на приобретение площадей и создание сотен дополнительных рабочих мест.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Промышленная ипотека
Промышленная ипотека
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.