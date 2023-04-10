Путин провел телефонный разговор с президентом Киргизии

Президенты обсудили ряд важных вопросов

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с коллегой из Киргизии Садыром Жапаровым.

Главы государств обсудили развитие двустороннего сотрудничества, а также вопросы взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве, сообщили в пресс-службе Кремля.

"Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-киргизских союзнических отношений и условлено о продолжении личных контактов", - заключается в сообщении.

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