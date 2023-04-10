На станции "Генерала Тюленева" будущей Троицкой линии метро завершаются монолитные работы

Начата архитектурная отделка

Монолитные работы на будущей станции "Генерала Тюленева" Троицкой линии метро близки к завершению, готовность превысила 90%.

Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв. Строители выполнили основные конструкции подземного вестибюля, началась архитектурная отделка внутренних помещений и монтаж оборудования

Кроме того, на станции предусмотрен один подземный вестибюль с кассовым залом. Стены и пол отделают серым мрамором и искусственным камнем оранжевого цвета. На одной из стен разместят декоративное панно с портретом генерала Ивана Тюленева - военачальника, героя Советского Союза.

На данный момент на станции ведется обратная засыпка котлована и уже начался монтаж инженерных систем, сообщил генеральный директор АО "Мосинжпроект" ("Мосинжпроект" – генеральный проектировщик и генеральный подрядчик строительства новых линий и станций московского метро) Юрий Кравцов.

"Тоннели в направлении соседних станций Троицкой линии – "Университета Дружбы народов" и "Тютчевской" – уже пройдены и ведется их обустройство", – уточнил он.

Руководитель компании пояснил, что жесткое основание под рельсы в прилегающих перегонах уже почти готово, в них ведутся работы по устройству верхнего строения пути, готовность которых оценивается более, чем на три четверти.

Троицкая линия метро длиной 40 км соединит платформы Московского центрального кольца (МЦК) с городским округом Троицк. Ожидаемый ежедневный пассажиропоток – около 100 тысяч человек в сутки.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"