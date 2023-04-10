В России в пять раз выросло число дел против мигрантов по тяжким статьям

Это внушает тревогу, отметил глава СКР

В России фиксируется существенный рост количества уголовных дел по преступлениям, совершенным мигрантами. Об этом в понедельник, 10 апреля, рассказал председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин.

По словам главы ведомства, особую тревогу вызывает статистика по тяжким и особо тяжким преступлениям, совершенным мигрантами. В 2022 году было возбуждено 893 уголовных дела о таких преступлениях, как убийство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего. Это в пять раз больше, чем в 2021 году.

В 2022 году поступило 4 729 сообщений о преступлениях, совершенных иностранными гражданами, по которым было возбуждено 4 231 уголовное дело. Как указал Бастрыкин, это почти втрое превышает показатель 2021 года.

При этом среди нелегальных мигрантов получают распространение экстремистские настроения, участились случаи сопротивления требованиям сотрудников правоохранительных органов и нападений на представителей правопорядка. Также значительно возросло и количество уголовных дел о преступлениях против половой неприкосновенности, сообщает "Интерфакс".

Ранее министр внутренних дел России Владимир Колокольцев отмечал, что в условиях проведения специальной военной операции на территории Украины активизировались элементы транснациональной организованной преступности. Активизировались элементы преступности, в частности, связанной с экстремизмом, терроризмом, нелегальной миграцией, торговлей оружием и людьми.

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