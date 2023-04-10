Собянин пригласил москвичей на бесплатные экскурсии в Дни исторического и культурного наследия

Запланировано больше 500 бесплатных экскурсий

С 18 апреля до конца весны в Москве пройдут Дни исторического и культурного наследия. Давно полюбившаяся москвичам акция дает возможность посетить памятники архитектуры, закрытые в обычное время. Об этом в понедельник, 10 апреля, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Как написал градоначальник в своем Telegram-канале, в городе проведут свыше 500 бесплатных экскурсий по 120 различным объектам культурного наследия.

Впервые после реставрации в акции участвуют павильон "Физика" на ВДНХ, Литературный институт на Тверском бульваре, Театр на Бронной и другие. В основную программу включены классические московские особняки XVIII-XIX веков. Экскурсии "Многоэтажное наследие" посвятили новаторской архитектуре начала XX столетия.

Отдельные программы в Дни исторического и культурного наследия предназначены для детей, а также для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Ранее Сергей Собянин пригласил москвичей посетить Музей городского хозяйства на ВДНХ — один из самых популярных в столице. Здесь проводятся экскурсии, квесты, лекции, павильон можно посетить и самостоятельно. В Музее городского хозяйства созданы три пространства: "Управление", "Квартира" и "Город". Там расположено около 20 тематических зон с интерактивными экспонатами. Посетители могут сесть за руль уборочной машины или поиграть на тематических игровых автоматах.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"