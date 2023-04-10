Фонд "Круг добра" расширил перечень заболеваний для помощи детям

Также в список закупок добавлены новые препараты

О старте общероссийской научно-диагностической программы по изучению синдромов избыточного роста тканей объявили сегодня на пресс-конференции в Москве, сообщает "ТВ Центр".

Проект запустили в центре имени Бочкова. А в перечень тяжелых и редких заболеваний, по которым фонд "Круг добра" оказывает поддержку детям, включили новые диагнозы. Также в список закупок добавлены препараты, помогающие юным пациентам преодолеть недуг.

"PROS - это тяжелое заболевание, синдром избыточного роста опухоли. В недавнее время был определен генезис этого заболевания. Это связано с мутацией одного из генов. Лекарственные препараты, которые необходимы для лечения этого заболевания, зарегистрирован в России. И фонд будет его закупать исключительно для этих детей. Это позволяет сократить инвалидизацию, просто вылечить ребёнка от этого заболевания. Это очень важно", - рассказал протоирей Александр Ткаченко, председатель правления фонда "Круг добра".

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