Собянин поручил ускорить реконструкцию на пересечении МКАД с Липецкой улицей

Это один из самых трудных участков московской кольцевой

Реконструкцию развязки МКАДа с Липецкой улицей планируют завершить уже до конца года, на несколько месяцев раньше назначенного срока. Ускорить работу потребовал мэр столицы Сергей Собянин. Глава города сегодня осмотрел строительный объект, отметив, что это один из самых трудных участков московской кольцевой.

Строительство новой развязки на Липецкой улице идет и днем, и ночью. Клеверная, которую строили еще в 90-х, устарела и не справляется с потоком машин. Скоро здесь будут семь путепроводов, тоннель и съезды.

"Мы реконструируем и выполняем уже строительство направленных съездов. То есть пересечения потоков в последующем не будет. Автомобилисты будут двигаться по направлению, допустим, из области уже не по съездам, а через скоростную полосу. И вливаться в МКАД", - объяснил Роман Масолкин, руководитель проекта.

Реконструкция завершает модернизацию дорожного движения в Бирюлеве и примыкающих к нему районах. Уже улучшена проходимость по Липецкой улице, построена связка с улицей Подольских курсантов и Варшавским шоссе. И все это - рядом с плотным потоком машин.

"Основная сложность - это насыщенное движение МКАД. Так как три центральных опоры попадали на МКАД, приходилось максимально безопасно проводить работы. За год мы уже возвели две полностью эстакады, сейчас делаем подъездные пути. Одна эстакада - смонтирован металл и забетонировано пролетное строение железобетонное. Сейчас ведутся работы по металлическому пролетному строению", - уточнил Сергей Конухов, начальник участка строительства.

Открыта новая развязка на пересечении МКАД и улицы Подольских курсантов. Увеличена пропускная способность Липецкой улицы - одной из главных вылетных магистралей юга Москвы. Она связывает федеральную трассу М-4 "Дон" с Каширским шоссе, Южной рокадой, а в перспективе - с Московским скоростным диаметром.

"Продолжаем активное дорожное строительство. Один из главных объектов - это пересечение МКАДа, Липецкой улицы и М-4 "Дон", федеральной трассы. Объект очень важный, поскольку создается новая развязка. Современная, которая улучшит движение Бирюлева Западного, Бирюлева Восточного, Ленинского района - это сотни тысяч людей. Одновременно делается реконструкция МКАДа, которая улучшит ситуацию на магистрали", - отметил мэр Москвы Сергей Собянин.

Помимо путепроводов и съездов появятся три надземных перехода и шумозащитные экраны, благоустроят и прилегающую территорию.

Развязка на Липецкой улице - только часть программы модернизации МКАД. Всего реконструируют и построят 22 развязки на пересечении с вылетными магистралями и большими улицами.

Александра Панина, "ТВ Центр"

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