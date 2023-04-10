В Центре имени Бурназяна провели пятисотую пересадку печени

Эта операция в мире считается самой сложной

В свой 43-й день рождения Заурбек Гайсин получил, пожалуй, самый необычный подарок - новую печень. Операция по пересадке совпала с праздничной датой. И он в буквальном смысле заново родился. А начались проблемы со здоровьем еще несколько лет назад.

Врачи творят настоящие чудеса. В Федеральном медицинском биофизическом центре имени Бурназяна операции по пересадке печени поставлены на поток. Эта - уже пятисотая. Когда печень просто перестает функционировать из-за тяжелых заболеваний или повреждений, остается один выход - трансплантация.

Части печени донора хватит для того, чтобы из нее вырос новый здоровый орган. Это кажется невероятным, но печень обладает удивительными способностями к регенерации - она может снова восстановиться до нормального размера из одной доли. Пораженный болезнями орган извлекают через надрез, новую печень соединяют с кровеносными сосудами и желчными путями реципиента. На это уходит несколько часов. Еще неделю после пересадки человеку предстоит провести в реанимации. И в течение примерно года печень полностью восстанавливается. Причем - и у донора. Очень часто им становится родственник. Ведь необходимо, чтобы совпали многие показатели.

Галине Бочаровой вторую жизнь подарил собственный сын.

"Если сравнивать, что было до, это были страшные годы - я думала, что меня вообще не будет. А сейчас - огромное спасибо докторам. Самый низким им поклон! Они дарят жизнь вторую людям. Очень благодарна!", - говорит она.

Когда среди родственников нет подходящего кандидата, трансплантацию могут провести от посмертного донора. Это методика пересадки распространена во всем мире. За 12 часов врачи успевают изъять, перевезти и пересадить печень. Операция сложная и длится несколько часов.

"Трансплантология вообще является вершиной медицины. А трансплантация печени - она является наиболее сложной из всех трансплантаций. Она существенно сложнее технически, чем трансплантация сердца, допустим, поэтому по развитию таких сложнейших технологий, как трансплантация печени, и определяется уровень развития медицины вообще и конкретных медицинских организаций в частности. Причем везде в мире", - объяснил Сергей Восканян, заместитель главврача по хирургической помощи, руководитель Центра хирургии и трансплантологии ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России.

После пересадки жизнь ничем не отличается от прежней. С новой печенью люди работают, заводят семьи и занимаются спортом. Но во всем мире - дефицит доноров. И спасти жизнь иногда могут только близкие. Стать донором может каждый, и это - абсолютно безопасно.

Елена Сахно, Владимир Хуртин, Сергей Смирнов, Владислав Карташов, "ТВ Центр"

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