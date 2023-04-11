В Москве продолжается реализация проекта "Зеленое кольцо"

Для велосипедистов уже доступны маршруты в четырех округах столицы

"Зеленое велокольцо" - по факту белое, выделено разметкой. Она отделяет маршрут от автомобилей с одной стороны и пешеходов с другой. На велосипеде, самокате, гироскутере или скейтборде можно безопасно проехать с ветерком, не встречая препятствий. По пути - информационные табло, напоминающие о необходимости надеть шлем. А еще - знаки навигации, сообщающие, где находится ближайшая станция проката. И даже велосчетчики, которые с помощью специальной индукционной петли определяют, сколько человек проехало в этот день.

"Самое необходимое - это стела велосипедной навигации. Это такая конструкция, которая будет содержать необходимую информацию обо всех объектах притяжения, о потенциальных объектах, которые интересны велосипедистам. Соответственно, таких навигационных стел появится до 10 штук в этом году. Потому что это пилотный проект, будем отрабатывать с велосипедистами, чтобы понимать, насколько они информативные , насколько они понятные", - отметил Магомет Колгаев, заместитель руководителя центра организации дорожного движения правительства Москвы.

Изначально в основе "Зеленого кольца" был пешеходный маршрут, соединяющий парки и сады. Но учитывая любовь москвичей и гостей столицы к экологичным видам транспорта, организаторы сделали велополосы и дорожки. Первый участок протяженностью 9 километров появился два года назад на севере города. Теперь он расширен до 45 километров - от Профсоюзной улицы до Тимирязевского парка. Маршрут соединяет Можайский плодовый сад, мемориал на Поклонной горе, "Крылатские холмы" и Строгинский затон.

"Веломаршрут "Зеленое кольцо" мы реализовываем в несколько этапов. Почти треть разметки уже готова. В четырех округах Москвы уже сейчас можно безопасно проехать от Профсоюзной улицы до Тимирязевского парка. В будущем веломаршрут свяжет 32 парка, 29 транспортно-пересадочных узлов и 20 магистралей между третьим транспортным кольцом и МКАД", - рассказала Мария Галанина, руководитель направления по развитию велоинфраструктуры ЦОДД.

В этом году строители оборудуют постоянные велополосы еще на 12 улицах Москвы. Маршрут соединят с парковыми дорожками. Протяженность нового участка составит 22 километра. К 2025 году, когда планируют завершить проект, длина "Зеленого кольца", опоясывающего город, превысит 120 километров.

Егор Киселев, Екатерина Гоголева, Камила Султанова, Арсений Кобяков, "ТВ Центр"

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