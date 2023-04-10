Страсть, магия, бачата: в театре Маяковского зарождается "Любовь по Маркесу"

Спектакль по мотивам самых известных произведений великого колумбийца

Это метатекст Маркеса, говорят в Маяковке. Фактически получилась новая пьеса по разным его произведениям. И главный герой в ней - колумбийский журналист Габито. Так близкие называли самого писателя.

В 91 год принято вспоминать да подводить итоги. А он вдруг впервые по-настоящему влюбляется. Бескорыстно, платонически. А ведь сколько их было до этого - страстных возлюбленных! Только по приблизительным подсчетам - 514. Вот и на день рождения Габито решает сделать себе очередной подарок - ночь любви с молодой девушкой. Она же, перенервничав и приняв валерьянки, вдруг засыпает.

"Замечательная роль! Когда еще выспишься на работе", - шутит актриса Дарья Хорошилова. А своей спящей красавице Габито весь спектакль буквально исповедуется. Журналист-циник вдруг превращается в поэта-романтика. Его колонкой о любви в местной газете начинает зачитываться весь город. Магический реализм в действии.

Режиссер Егор Перегудов с текстами Габриэля Гарсии Маркеса работает не впервые. И говорит, что за любой историей у этого автора - многослойность сюжета и множество поднятых тем.

"Они какие-то очень мужские и очень отчасти горькие, да, это момент одиночества, прежде всего мужского одиночества, несмотря на обилие людей вокруг. И очень важная для нас тема - осознание того, что такое любовь", - добавляет Перегудов.

Ольга Прокофьева на этот раз в очень неожиданной роли - хозяйки борделя. И ее героиня тоже весьма солидного возраста.

"Безумно, конечно, интересно, потому что моей героине девяносто лет. Правда, потом с ней происходят всякие фантасмагории, и вдруг возраст остается на заднем плане, остается душа, даже душа переселяется в более молодое тело. Но это театр, мы можем себе позволить что хотим", - отмечает актриса.

В этом спектакле лишь три мужские роли. На сцене царят женщины. Даже оркестр - исключительно женский. Ну и как же без латиноамериканских танцев. Бачату или танго герои танцуют на протяжении всего действия. Тот случай, когда движение - как продолжение разговора, а танец - красноречивее всех слов.

Юлия Богоманшина, Валерия Дзгоева, Юрий Тимошин, "ТВ Центр"

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