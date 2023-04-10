Первая процедура - взвешивание

В Московском зоопарке проснулись тушканчики. Их достали из холодильников, где зверьки провели зиму в отдельных контейнерах, сообщает "ТВ Центр".

Первая процедура - взвешивание, ведь важно понять, сколько граммов зверьки потеряли и сколько им предстоит набрать.

Тушканчики лениво щурились и медленно потягивались, не очень-то и желая пробуждаться после крепкого сна. В холодное время года все жизненные процессы сильно замедлились, и возвращаться к активной жизни теперь нужно постепенно.

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