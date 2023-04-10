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Врачи отнеслись к состоянию Берлускони с "осторожным оптимизмом"

12:55
  • понедельник
  • 10 апреля 2023

Терапия дает результаты

Врачи прокомментировали состояние лидера партии "Вперед, Италия", экс-премьера страны Сильвио Берлускони.

Самочувствие политика улучшается, однако он все еще находится в палате прогрессивной терапии, передает РИА Новости со ссылкой на лечащих врачей.

"Терапия дает ожидаемые результаты, что позволяет нам выражать осторожный оптимизм", - заявили медики.

На прошлой неделе 86-летнего Берлускони госпитализировали с пневмонией в кардиологическое отделение интенсивной терапии миланской клиники Сан-Раффаэле. Итальянская газета Corriere della Sera написала, что политик страдает серьезным заболеванием крови.

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