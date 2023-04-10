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Лукашенко попросил у России гарантии защиты от внешней агрессии

13:19
  • понедельник
  • 10 апреля 2023

Президент Белоруссии принял российского министра обороны

Белорусский лидер Александр Лукашенко в понедельник, 10 апреля, провел встречу в Минске с министром обороны России Сергеем Шойгу, который прибыл в белорусскую столицу в развитие недавних договоренностей между главами государств.
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По словам Лукашенко, Запад не исполняет договоренности о гарантиях безопасности, которые давались в рамках Будапештского меморандума в обмен на вывод ядерного оружия — "западные государства растоптали все эти договоры, соглашения и заявления, и никакой безопасности нет".

Этот вопрос был поднят на переговорах с президентом России, "он абсолютно меня поддержал по всем направлениям", рассказал Лукашенко. По его словам, российский лидер заявил, что "нам надо проревизировать все наши договоры и соглашения — Беларуси и России, посмотреть, какой нормативный правовой акт межгосударственного характера надо принять сейчас, чтобы обеспечить полную безопасность Беларуси".

Как отметил белорусский лидер, "это звучало на переговорах так, что в случае агрессии против Беларуси Российская Федерация защищает Беларусь как собственную территорию" — именно такие гарантии безопасности нужны Минску, цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что Российская Федерация должна рассмотреть возможность того, чтобы обеспечивать гарантии безопасности Белоруссии как для своего союзника и как для государства, с которым Россия находится "в наиболее продвинутой форме интеграции".

При этом Кремль обвинил коллективный Запад в несдержанной реакции на планы России построить хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии. Песков заявил, что "коллективный Запад не склонен каким-то образом вспоминать тему американского ядерного оружия, которое здесь базируется в Европе, вокруг нашей страны".

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Александр Лукашенко
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