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В Кремле оценили возможность пасхального перемирия

13:41
  • понедельник
  • 10 апреля 2023

Москва напомнила, как Киев нарушил рождественское перемирие

Украинские власти уже продемонстрировали нежелание следовать режиму перемирия. Такое заявление сделал в понедельник, 10 апреля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Кремль не видит перспектив для переговоров с Киевом

Представителя Кремля попросили прокомментировать вероятность объявления перемирия по случаю Пасхи, которую православные христиане готовятся отмечать 16 апреля. Песков заявил, что пока подобных инициатив никто не выдвигал.

Пресс-секретарь президента России напомнил, что Владимир Путин уже объявлял перемирие и режим прекращения огня на Рождество, однако эти инициативы столкнулись с нежеланием Киева следовать такому режиму, сообщает РИА Новости.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко выступил с инициативой объявления на Украине перемирия без права перемещения военной техники и переброски оружия с обеих сторон.

В Кремле в ответ отметили, что спецоперация "является на сегодня единственным средством достижения тех целей, которые стоят перед нашей страной".

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