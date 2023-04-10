В Кремле оценили возможность пасхального перемирия

Москва напомнила, как Киев нарушил рождественское перемирие

Украинские власти уже продемонстрировали нежелание следовать режиму перемирия. Такое заявление сделал в понедельник, 10 апреля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представителя Кремля попросили прокомментировать вероятность объявления перемирия по случаю Пасхи, которую православные христиане готовятся отмечать 16 апреля. Песков заявил, что пока подобных инициатив никто не выдвигал.

Пресс-секретарь президента России напомнил, что Владимир Путин уже объявлял перемирие и режим прекращения огня на Рождество, однако эти инициативы столкнулись с нежеланием Киева следовать такому режиму, сообщает РИА Новости.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко выступил с инициативой объявления на Украине перемирия без права перемещения военной техники и переброски оружия с обеих сторон.

В Кремле в ответ отметили, что спецоперация "является на сегодня единственным средством достижения тех целей, которые стоят перед нашей страной".

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