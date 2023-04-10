Песков объяснил неспособность Парижа стать посредником в конфликте на Украине

Лидер Франции обсудил мирное урегулирование с председателем КНР

Францию сложно представить себе в качестве посредника при мирном урегулировании украинского кризиса. Такое мнение в понедельник, 10 апреля, высказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

В Кремле полагают, что Париж не может претендовать на посреднический статус, поскольку "фактически занимает сторону одного из участников конфликта". Песков указал, что французские власти "и косвенно, и прямо" участвуют в конфликте на Украине, сообщает РИА Новости.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин и президент Франции Эмманюэль Макрон провели переговоры, на которых обсуждали, в том числе, ситуацию на Украине. По результатам переговоров политики сделали совместное заявление, в котором выразили поддержку всех усилий по установлению мира на Украине на основе международного права и Устава ООН.

При этом в российском Министерстве иностранных дел уже отмечали, что США, Великобритания, Франция, ФРГ не могут быть нейтральными посредниками в урегулировании на Украине, так как являются "участниками конфликта с Россией, который продолжается на территории Украины". Они поставляют оружие и наемников, снабжают ВСУ разведданными и обучают украинских солдат.

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