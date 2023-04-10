Шойгу: Москва и Минск могут обсудить расширение рамок совместной группировки войск

Министр обороны России встретился с президентом Белоруссии

У России и Белоруссии имеется "достаточно большая группировка" войск. Об этом в понедельник, 10 апреля, рассказал российский министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.

В ходе встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко генерал заявил, что стороны рассмотрят "все вопросы ее дальнейшего и пребывания, и подготовки, и, наверное, расширения рамок" совместной группировки войск. Шойгу напомнил, что эти вопросы Лукашенко и президент России Владимир Путин обсудили на переговорах в Москве.

При этом министр выразил Минску благодарность за организацию подготовки группировки — в частности, за оснащение полигонов и привлечение инструкторов, сообщает ТАСС.

Ранее белорусский министр обороны Виктор Хренин заявил, что Россия остается стратегическим союзником Белоруссии, а Минск не предаст Москву, "как бы нас ни склоняли к этому извне".

При этом в Министерстве иностранных дел России отмечали, что развернутая в Белоруссии совместная группировка российско-белорусских войск формирует заслон от сил государств — членов НАТО.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"