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Шойгу: Москва и Минск могут обсудить расширение рамок совместной группировки войск

14:20
  • понедельник
  • 10 апреля 2023

Министр обороны России встретился с президентом Белоруссии

У России и Белоруссии имеется "достаточно большая группировка" войск. Об этом в понедельник, 10 апреля, рассказал российский министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.
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В ходе встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко генерал заявил, что стороны рассмотрят "все вопросы ее дальнейшего и пребывания, и подготовки, и, наверное, расширения рамок" совместной группировки войск. Шойгу напомнил, что эти вопросы Лукашенко и президент России Владимир Путин обсудили на переговорах в Москве.

При этом министр выразил Минску благодарность за организацию подготовки группировки — в частности, за оснащение полигонов и привлечение инструкторов, сообщает ТАСС.

Ранее белорусский министр обороны Виктор Хренин заявил, что Россия остается стратегическим союзником Белоруссии, а Минск не предаст Москву, "как бы нас ни склоняли к этому извне".

При этом в Министерстве иностранных дел России отмечали, что развернутая в Белоруссии совместная группировка российско-белорусских войск формирует заслон от сил государств — членов НАТО.

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