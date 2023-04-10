В Москве эвакуировали людей из-за разбившейся бутылки с формалином

ЧП произошло в пункте экспресс-доставки товаров на Ивантеевкой улице

Офис транспортной компании закрыт, а вместе с ним - и весь этот небольшой торговый центр. Из Ярославля в Москву приехала посылка, внутри которой, по имеющейся информации, находилась пятилитровая бутыль. У которой то ли крышка открутилась, то ли сама бутылка разбилась.

"Почувствовали резкий запах. И определённое недомогание и першение в горле. Было принято правильное решение: сотрудники и посетители покинули пункт выдачи заказов. После чего пункт выдачи заказов до сих пор не работает", - рассказал Михаил Бергрен, представитель транспортной компании.

Прибывшие на место врачи скорой помощи осмотрели шестерых человек - тех, кто находился в офисе транспортной компании. Всего из торгового центра эвакуировали 40 сотрудников и посетителей. Никому из них помощь медиков не понадобилась.

Предварительно, внутри бутылки находился формалин. Был похож по запаху. Но окончательный ответ даст экспертиза. Самая распространенная форма формалина - это 40 процентов формальдегида, 8 - метилового спирта и 52 процента воды. Это, по сути, водный раствор формальдегида.

"Если этот водный раствор открыт, то формальдегид из него довольно легко летит. В первую очередь вызывает раздражение слизистых оболочек носа и глаз. Если запереться в помещении, в котором разлит формальдегид, закрыть окна и двери и долго через силу дышать этим формальдегидом - можно и умереть", - объяснил кандидат химических наук Денис Жилин.

Формалин токсичен и легко воспламеняется. Используется в химической промышленности для различных реакций синтеза, обеззараживания и консервации органических веществ - они не разлагаются, так как формалин убивает все бактерии. Испарение формальдегида из раствора начинается уже при комнатной температуре.

Пятилитровую бутыль с химикатом отправили из Ярославля в Москву. Отправитель - предприятие по производству лако-красочных материалов и реактивов. В транспортной компании утверждают, что у них очень строгий регламент относительно перевозки опасных грузов. Будут разбираться, был ли он соблюден. После проветривания и тщательного мытья всех поверхностей торговый центр откроют.

Дмитрий Гусев, Роман Лагунов, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"